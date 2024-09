Fête du cheval. A la ferme de Rai, une journée sous le signe du cheval

C'est un tout nouveau rendez-vous que propose l'office de tourisme de L'Aigle. Habituée à se transformer pour le Biches festival, la ferme de Rai va encore changer son décor. A l'occasion des journées du patrimoine, le cheval y est mis à l'honneur le temps d'une journée, le dimanche 22 septembre de 10h à 18h.

L'objectif est d'allier patrimoine architectural et patrimoine culturel, entre la ferme du XIVe siècle, qui n'est plus exploitée depuis 25 ans, et le cheval, emblème du département. Des spectacles équestres et un vide sellerie sont au programme de cette fête, tout comme des animations autour des métiers du cheval. "Il y aura un maréchal-ferrant, un charron, un ostéopathe équin, et des démonstrations de travaux par traction animale comme du fauchage ou de la collecte de déchets, puisqu'à une époque, la collecte de déchets se faisait par une charrette particulière tractée par un ou plusieurs chevaux", raconte Serge Delavallée, le président de l'office de tourisme de L'Aigle. Plus de 1 000 visiteurs sont attendus.