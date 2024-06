Rai. Biches festival : Programmation, billetterie… Toutes les infos à connaître avant le début de l'événement

La ferme de Rai se prépare à accueillir 5 000 festivaliers, vendredi 14 et samedi 15 juin. Le Biches festival est de retour, près de L'Aigle, pour une neuvième édition. Cette semaine, c'est la dernière ligne droite pour les organisateurs. L'ancienne ferme du XIVe siècle, qui n'est plus exploitée depuis 25 ans, commence sa transformation. "C'est un endroit chaleureux et bucolique parce qu'on est en pleine nature. Le festival met en lumière tous ces jolis bâtiments", souligne Margaux Nicoleau-Rousset, directrice et programmatrice du festival.

De la musique et de l'humour

Accompagnée de son équipe, elle a préparé une nouvelle programmation éclectique pour cette édition 2024. "L'idée c'est qu'il y en ait pour tous les goûts : de la pop, de la chanson, de l'électro, du rock, du garage, du rap, énumère-t-elle. On peut venir entre potes, en famille, avec les petits-enfants et les grands-parents, c'est intergénérationnel !"

Au total, 26 artistes sont attendus sur scène pendant les deux journées, dont un humoriste : Certe Mathurin. C'est lui, la grande nouveauté du Biches festival. "On est là aussi pour mettre en avant d'autres formes d'art. On a des horaires assez larges et l'idée c'est que ce soit assez varié et dynamique pour que les gens passent un bon moment et un bon week-end", explique Margaux Nicoleau-Rousset.

La programmation complète

Le festival ouvre aussi ses portes gratuitement, sur inscription, le samedi de 10h à 18h. En plus de trois concerts, diverses animations sont mises en place. "Il y aura des tables rondes sur la transition écologique, Si Si La Paillette revient pour maquiller les festivaliers, il y a une friperie, une boutique de vinyles, une librairie rock et queer… Donc il ne faut pas hésiter à venir", lance l'organisatrice.

Actuellement, 85% de la billetterie a été vendue et il reste moins d'une centaine de places pour les pass 2 jours. Une billetterie physique sera installée le jour de l'événement si toutes les entrées ne sont pas vendues.

Pratique. Billetterie sur biches-festival.fr ou à l'office de tourisme de L'Aigle. Gratuit pour les moins de 12 ans.