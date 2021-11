Les Rai'stivals: concerts et animations à la Ferme de Rai dans l'Orne samedi 9 juillet 2016

Les Rai'stivals vous invitent cette année dès 15h avec une alternance de spectacles et de musique. La musique sera assurée par 3 groupes qui vont s'"affronter" dans un tremplin où une session d'enregistrement studio est en jeu.

Pour les spectacles, il y aura de la danse, des cracheurs de feu, des contes, des arts de rue... Un espace enfants clos sera proposé pendant le festival.

Ensuite en 2ème partie de festival, les concerts vont débuter à 19h. 6 groupes vont se succèder, pour terminer vers 2h du matin.

Des navettes sont mises en place pur assurer la liaison avec le centre-ville de L'aigle et la ferme de Rai. Départs de L'Aigle à 14h30-16h-18h-20h et 22h. Retour vers L'Aigle à 15h45, 17h45; 19h45, 21h45 et 1h30.

Billetterie sur place: gratuit pour les moins de 12 ans, 5€ pour les 12-17 ans et 10€ pour les adultes.

Rendez-vous samedi 9 juillet 2016 à partir de 15h. Toutes les infos sont sur la page facebook de l'événement.

Ecoutez Fredéric Fernandez, organisateur de l'événement avec l'asso PCMD, nous présenter cette 3ème édition: