Les Compagnons du Devoir et du Tour de France, entre avenir et tradition

« Quelle belle image des Compagnons, ces hommes et ces femmes qui construisent nos cathédrales !!! », voici l’image que l’on entend très régulièrement sur ces artisans qui ont choisi de s’épanouir dans et par leur métier.

En effet, lorsqu’un jeune souhaite acquérir un métier avec les Compagnons du Devoir, il lui suffira de s’inscrire via le site internet afin de rencontrer le prévôt. Ce dernier validera le profil professionnel du jeune et son inscription au diplôme de l’un de nos 35 métiers de l’artisanat. Durant son CAP, ou son BAC Professionnel, il pourra découvrir le métier et s’épanouir à travers celui-ci par l’alternance. Il sera un salarié de son entreprise tout en apprenant son métier.

Durant sa période en centre de formation, il pourra préparer son diplôme avec des enseignements à la fois traditionnels, mais aussi moderne. Sa formation sera complétée avec des temps d’accompagnement socio-éducatif en soirée du lundi au jeudi. Lors de ces soirées, il aura l’occasion de développer des compétences informatiques, sportives, artistiques, culturelles, mais aussi socio professionnelle (CrossFit, match du RHE, théâtre, échange avec des chefs d’entreprise et/ou des compagnons…). Ces temps de partages en soirée permettent au jeune de développer son savoir être et sa vie sociétale.



Pourquoi partir sur le Tour de France ?

A l’issue du premier diplôme dans l’un des 35 métiers proposés par les Compagnons, les jeunes peuvent décider de partir sur le Tour ou non. Lorsqu’un jeune part sur le Tour, la notion de voyage devient très importante. Les jeunes changent de villes et de régions tous les 6 mois, voir tous les ans durant toute la période de perfectionnement, c’est-à-dire 5 ans en moyenne. Ces 5 années peuvent sembler longue, mais cette mobilité permet de multiplier les rencontres et les techniques d’apprentissage.

Durant ces 5 années, les « itinérants » (jeunes réalisant leur Tour de France) poursuivent donc leur apprentissage au sein d’entreprises partenaires partout en France et renforcent leurs savoirs théoriques et pratiques du métier lors d’activités en soirée. Tous les deux mois environ, les itinérants se retrouvent en CFA, c’est l’occasion d’échanger entre eux mais aussi et surtout avec les « anciens » (Compagnons ayant terminé leur Tour).

« Ce sont les voyages, les changements de maison et d’environnement qui m’ont donné envie de m’engager », confie Marine, 23 ans, itinérante menuisière originaire du Béarn. « J’apprécie également le lien que l’on noue avec les anciens. Ici, la transmission est puissante. »

La transmission est tellement puissante que les jeunes, à l’issue de leur Tour de France, transmettront à leur tour leurs acquis en tant que formateurs, prévôts, …



Devenir compagnon n’est pas une fin en soi, c’est une philosophie, un mode de vie. Même après avoir réalisé sa période de formateur, ou de prévôt, … Les compagnons restent liés à l’association avec les interventions de compagnons à la retraite auprès des jeunes en CAP ou BP.



Matinée Découverte des métiers chez Les Compagnons du Devoir

Les Compagnons du Devoir ouvrent les portes de leurs ateliers le 17 mai prochain de 9h à 12h afin de présenter leurs formations en Normandie. Vous pourrez aller à la rencontrent des ateliers de la maison de Mont Saint Aignan.

Rendez-vous dans nos ateliers au 16 rue Boucicaut, 76130 Mont Saint Aignan où vous pourrez rencontrer Mathieu, Arno, Alexandre, Elodie, Jeanne, Catherine et bien d’autres qui pourrons vous renseigner sur votre projet.

Maison de Mont Saint Aignan

Maçon

Couvreur

Site web : https://compagnons-du-devoir.com/les-evenements/decouvrir-nos-metiers-2/

Facebook : https://www.facebook.com/CompagnonsDuDevoirNormandie

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/compagnons-du-devoir-et-du-tour-de-france-r-gion-normandie



Contact :

Tel : 02 35 75 67 19

Mail : compagnonsrouen@compagnons-du-devoir.com