Saint-Lô. La rue de l'Avenir séduit les étudiants du lycée Curie-Corot

Développer le savoir-faire des étudiants en formation en leur proposant un projet concret et collaboratif, voilà le principe de cette initiative menée au lycée professionnel Curie-Corot.

Franck Leservot, directeur délégué aux formations, explique que ce projet vise à proposer des objets d'études concrets pour les étudiants.

Franck Leservot au micro de Tendance Ouest Impossible de lire le son.

Issu des réflexions et du travail des élèves de filière Mélec (métiers de l'électricité et de ses environnements connectés) et des élèves peintres et menuisiers, l'éco-quartier porte le nom de la "Rue de l'Avenir".

Au sein de ce quartier vit Madame Marie et sa maison connectée. Un peu plus loin, c'est la société S-elec qui s'est installée et en traversant, l'hotel Viking trône avec son parking doté de bornes de recharges pour véhicules électriques.

Bien qu'inauguré, le chantier n'est pas encore tout à fait terminé. Il reste encore l'éclairage public et d'autres missions de finition à mettre en place.

Ces travaux avanceront au rythme des partenariats noués avec des instances comme le Syndicats des Énergies Électriques qui permettra prochainement d'installer la lumière dans la rue de l'Avenir par exemple.

Pour les étudiants, l'initiative du lycée Curie-Corot leur permet également de développer leur éco-citoyenneté et mieux appréhender cette cause qui sera au cœur de leur travail de conseil auprès de leurs futurs clients.