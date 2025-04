L'invité de la semaine. Jean-François Rondeau, créateur de "The Symphonic Pop-Rock Show" nous parle avec passion de ce spectacle

Art, Culture. Aline et Kevin ont reçu Jean-François Rondeau, musicien passionné et créateur du spectacle "The Symphonic Pop-Rock Show". Ses débuts, sa relation avec la Normandie, la création du show… Il nous raconte tout sans détour.