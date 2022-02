Sortez les panais de l’oubli !

Crème de panais et de pomme



Pour 4 personnes

Préparation : 20 mn



Ingrédients :

500 g de panais

2 cuil. à soupe d’huile d’olive

1 pomme

Sel et poivre noir

1/2 citron

3 brins de thym frais

4 cuillerées à soupe de crème fraîche liquide



Epluchez les panais et râpez-les grossièrement. S’ils sont abîmés, coupez-les en quatre et retirez le centre, coriace, avant de le râper.

Faites chauffer l’huile d’olive dans une sauteuse, ajoutez les panais râpés et faites-les cuire à feu moyen.

Pendant ce temps, épluchez et râpez grossièrement la pomme. Ajoutez-la aux panais, assaisonnez, puis ajoutez 1/2 cuillerée à soupe de jus de citron.

Lavez le thym, prélevez toutes les feuilles et ajoutez-les dans la sauteuse. Laissez cuire encore 3 à 5 minutes, en remuant de temps en temps, jusqu’à ce que les panais soient tendres.

Ajoutez la crème, mélangez et servez.



