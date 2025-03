Cherbourg. Profitez d'une vente exceptionnelle à la manufacture du Parapluie

Vendredi 28 et samedi 29 mars, la manufacture du Parapluie de Cherbourg organise un déstockage exceptionnel de ses produits. Plus de 2 000 pièces seront proposées tout au long de ces deux jours de vente. On trouvera les traditionnels parapluies "véritable Cherbourg" mais aussi d'anciennes éditions spéciales, des accessoires, des poignées et des tissus.

Pour offrir un choix plus large aux visiteurs, deux arrivages sont prévus : l'un vendredi matin et le second samedi matin. Cette vente est "l'occasion idéale pour acquérir un parapluie de Cherbourg à un prix exceptionnel", souligne la manufacture dans un communiqué, l'occasion aussi de découvrir ce savoir-faire 100% normand.

Pratique. Ventes exceptionnelles vendredi 28 et samedi 29 mars, de 9h à 19h, à la manufacture du Parapluie de Cherbourg, 22 Quai Alexandre III.