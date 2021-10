La manufacture des Parapluies déménage quai Alexandre III

Les anciens locaux de la Banque de France, quai Alexandre III, accueilleront bientôt la manufacture du Véritable Cherbourg, le célèbre parapluie haut de gamme produit localement. "Nous avons signé il y a 8 jours" précise Jean-Pierre Yvon, PDG de l'entreprise, qui confirme ainsi une information dévoilée par le maire Jean-Michel Houllegatte.

Actuellement, la manufacture se situe rue Carnot, à Tourlaville, 5 000 à 10 000 parapluies y sont produits chaque année. En mars 2013, Jean-Pierre Yvon avait annoncé à nos confrères de la Manche Libre qu'il souhaitait déménager. A l'époque, il indiquait qu'il n'avait pas pour objectif d'augmenter la production mais qu'il cherchait un espace plus grand, et "qui corresponde plus à l'image de la marque".

"Du bon côté du pont"

Un bel endroit qui facilitera aussi les visites dans la manufacture, prisées par les touristes. Le quai Alexandre III, à deux pas de l'office de tourisme et du bassin du commerce, qui accueille parfois des vieux gréements, est effectivement une adresse idéale. "C'est extraordinaire, magique. Nous sommes "du bon côté du pont tournant" par rapport au centre-ville. Etre à côté des quais, c'est une ouverture symbolique vers l'export. Sans oublier que Jacques Demy a tourné deux ou trois scènes des "Parapluies de Cherbourg" quai Alexandre III" confie Jean-Pierre Yvon.

Les travaux débuteront d'ici un mois, pour un déménagement programmé pour début décembre. "Il y aura peu à faire, car il y a déjà un double vitrage, le chauffage est neuf, les peintures en bon état" explique le patron, qui précise que la manufacture sera accessible aux personnes à mobilité réduite. Il souhaite aussi inclure dans les murs une salle de cinéma, afin de raconter cette fois l'histoire de son Véritable Cherbourg...