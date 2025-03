Rouen. La droguerie Deconihout liquide tout : "C'est une page qui se tourne"

Une page se tourne pour la droguerie Deconihout située au 138 rue du Gros-Horloge à Rouen depuis plus de 100 ans. Depuis lundi 24 mars, les gérants liquident tout en raison d'une cessation d'activité. Les clients peuvent bénéficier de remises allant de 20 à 40% selon les produits.

"Ce sont des magasins qu'on ne trouve pas ailleurs"

Depuis l'annonce de la liquidation totale, les clients sont nombreux à franchir les portes l'emblématique droguerie. C'est le cas de Michelle Desrez, qui connaît le magasin rouennais depuis son arrivée à Rouen en 1984. Lorsqu'elle a appris que cette enseigne historique allait fermer, elle n'a pas caché sa déception. "C'est très triste, ce sont des magasins qu'on ne trouve pas ailleurs, livre-t-elle. On trouvait ici des produits que l'on ne trouvait ni dans des supermarchés ni dans de grandes enseignes", poursuit cette dernière. Pour Frédérique Lemoigne, une autre cliente fidèle, "c'est une page qui se tourne, c'était un magasin très connu dans lequel j'allais souvent".

"Découvrir des choses que nos grands-parents ont connues"

La droguerie Deconihout de Rouen a, depuis son ouverture, vu défiler plusieurs générations. "Il y a la possibilité de découvrir des choses que nos grands-parents et parents ont connues. C'est ce qui fait que je passe souvent la porte du magasin", relate Nicolas Lecourt, un habitué de l'enseigne. Ce qu'il apprécie le plus, "ce sont les savons, les parfums, les objets en bois et tout ce qui rappelle les souvenirs de mon plus jeune âge".

"Nous fermons jusqu'à la liquidation de la marchandise"

"Nous fermons jusqu'à la liquidation de la marchandise", confie Jérôme Deconihout, gérant de la droguerie Deconihout. Mais bonne nouvelle pour les clients fidèles, "mon fils Quentin a déjà rouvert place de la Cathédrale et reprend le cœur du métier" à la place de l'enseigne de chaussures Rimini à Rouen. La boutique se nomme Q. Deconihout, La droguerie rouennaise et se situe au 43 rue Grand Pont.

Jérôme Deconihout est le gérant de la droguerie Deconihout à Rouen. Son magasin fermera ses portes une fois tout son stock liquidé. - Tendance Ouest

La liquidation totale s'étendra jusqu'au samedi 24 mai, selon l'évolution du stock.