Ouistreham. La police municipale se dote d'un véhicule étonnant pour patrouiller... sur la plage !

La police municipale s'équipe et se renforce à Ouistreham. Le jeudi 20 mars, elle a reçu un véhicule de plage. Il doit permettre de renforcer la sécurité et les contrôles sur la plage de Riva-Bella, en facilitant "les interventions sur site et en proximité immédiate des usagers".

Ce véhicule tout-terrain a déjà eu des effets immédiats. La première patrouille sur le sable a permis d'identifier un nid de gravelots, qui a pu être mis en sécurité. L'engin a aussi permis aux policiers municipaux de "faire de la prévention auprès de propriétaires de chiens". L'équipement sera utile alors que les beaux jours arrivent et que la plage de la station balnéaire sera comme toujours très investie, par les habitants comme par les touristes.