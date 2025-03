Fécamp. Pourquoi le projet de nouveau centre de secours des pompiers est-il retardé ?

La première pierre devait être posée en ce printemps 2025. Mais le futur centre de secours de Fécamp, un bâtiment de 7 500m2 sur le plateau Saint-Jacques, ne sortira pas de terre tout de suite. Le projet va en effet subir une "reprogrammation", annonce le Service départemental d'incendie et de secours (Sdis) de la Seine-Maritime. La raison ? Un coût estimé bien plus important que le coût initial annoncé.

Une augmentation de 50%

"Lors de la dernière commission d'appels d'offres relative à l'attribution des lots aux entreprises engagées sur la construction, on dépassait les 10 millions d'euros, contre 7 millions estimés au départ, soit une augmentation de plus de 50% par rapport au budget initial", détaille André Gautier, président du conseil d'administration du Sdis, venu rencontrer les pompiers fécampois mardi 18 mars. Dans un contexte budgétaire tendu pour le Sdis et les collectivités locales, l'instance a donc décidé, "en responsabilité", de déclarer l'appel d'offres infructueux. "Le projet n'est pas abandonné, il reste prioritaire", assure André Gautier, qui table sur un retard d'a minima un an et demi, certaines démarches administratives étant incompressibles.

La signature de la convention de financement de ce centre, qui doit accueillir les 18 sapeurs-pompiers professionnels et la soixantaine de pompiers volontaires de Fécamp, remonte à 2017. Depuis, la crise du Covid a ralenti le projet, le permis de construire a tardé à venir, avant l'inflation qui a engendré l'explosion des coûts de construction.

André Gautier est venu sur place, mardi 18 mars, face à des personnels forcément déçus.

Pas de compromis sur les locaux de vie

"Cela ne remet pas en cause les fonctions opérationnelles de ce centre", assure le président du Sdis. "Nous allons travailler sur les circulations, les matériaux… Et s'inspirer de ce qui se fait dans les départements voisins, notamment pour la troisième caserne de Caen", note Stéphane Gouezec, directeur départemental des sapeurs-pompiers, qui promet qu'il n'y aura "aucun compromis" sur les locaux de vie qui sont "l'âme d'un centre de secours".

En attendant la finalisation du nouveau centre, quelques aménagements seront réalisés dans l'actuelle caserne, vieillissante, "afin que ces quelques trimestres supplémentaires soient vivables pour le personnel". Le centre de secours de Fécamp réalise 2 800 interventions par an.