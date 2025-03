Agglomération du Havre. Alstom fournira les nouveaux tramways qui équiperont la ligne C

Alstom a annoncé mercredi 19 mars la fourniture de huit tramways supplémentaires à la Communauté urbaine du Havre Seine Métropole, dans le cadre de l'extension de son réseau. "La première commande comprendra huit rames Citadis de nouvelle génération", indique Alstom dans un communiqué. Le constructeur ferroviaire précise que ces rames pourront accueillir chacune 206 passagers et sont plus économes en énergie que le matériel actuel. Ces nouvelles rames seront déployées en 2027, date prévue pour l'ouverture de la future ligne C. Cette dernière reliera la Vallée Béreult à Montivilliers en desservant 17 stations.

Dans le même temps, le constructeur ferroviaire a annoncé qu'il allait fournir 27 tramways supplémentaires à l'Eurométropole de Strasbourg.

Avec AFP.