Manche. L'association France Parrainage s'installe dans le département

L'association France Parrainage s'installe dans la Manche dans le courant du mois de mars. Il s'agit d'une association qui met en place du parrainage pour des enfants en situation de fragilité familiale. Un parrain et un jeune créent un lien qui permet à l'enfant de mieux se développer ensuite dans la vie. Cela peut passer par du soutien scolaire, de l'aide à l'insertion professionnelle, ou des rencontres qui permettent un élargissement d'horizon tout simplement.

"L'association d'aide à l'enfance agit grâce au parrainage de proximité, qui permet à un adulte ou un couple bénévole de partager du temps avec un enfant de son département, afin de lui apporter un soutien affectif, éducatif et socioculturel", précise l'association. Dans la Manche, les parrains et marraines aideront les enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance.

Recherche parrain ou marraine

L'association recherche une centaine de parrains et marraines. "Il n'y a pas de profil type de parrain ou marraine", assure Intissar Koussa, directrice de l'action France. "Il y a quand même des prérequis : être majeur, avoir un casier judiciaire vierge et surtout avoir la volonté de s'engager dans la durée auprès d'un enfant. Les enfants ont besoin de pouvoir compter sur leur parrain/marraine dans le long terme", ajoute-t-elle. Les équipes de France Parrainage, qui comptent des éducateurs spécialisés, des professionnels du champ social, vont évaluer les profils des parrains et marraines et le projet de parrainage pour trouver une correspondance avec les valeurs de l'association. Le parrain peut compter sur l'aide de l'association s'il a des questions, ou besoin de parler. La Manche est le 14e département où l'association s'implante.

Deux réunions d'information en visioconférence sont prévues lundi 24 mars et mardi 22 avril à 18h30. Toutes les informations sont disponibles ici.