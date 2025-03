Seine-Martime. En milieu rural ou dans les quartiers sensibles… Un van parcourt le territoire pour informer sur les violences sexistes et sexuelles

"En Voiture Nina et Simon.e.s" ! Derrière ce curieux jeu de mots se cache le nouveau dispositif de lutte contre les violences sexistes et sexuelles (VSS). Testé déjà depuis 2020 dans la région voisine des Hauts de France, ce dispositif s'invite sur notre territoire seinomarin et prend la forme d'un van sillonnant tout le département. Son objectif : conseiller, informer et écouter les femmes victimes de violences. L'accueil est entièrement gratuit, anonyme et sans rendez-vous. La camionnette, aménagée comme un salon et floqué "En Voiture Nina et Simon.e.s", a été inaugurée jeudi 13 mars sur la place du Chatelet à Rouen, près du centre social Diana Armengol-Markarian. Elle a vocation à se déplacer là où il y a du monde : marchés, animations, manifestations, etc.

La double référence à Nina Simone et à l'expression "en voiture Simone" est évidente, mais le nom Simone (au pluriel en l'occurrence) doit aussi évoquer les grandes figures féministes que sont Simone Veil ou Simone de Beauvoir. Même le lieu de l'inauguration n'a pas été choisi au hasard. C'est dans ce même Quartier prioritaire de la ville (QPV) que le corps d'Héloïse, une jeune fille de 17 ans, avait été découvert, dimanche 20 octobre, dans un appartement, après avoir été tuée par son ancien petit ami, aujourd'hui écroué.

La camionnette va sillonner la campagne et les quartiers sensibles

C'est tout le sens d'ailleurs du déploiement de ce van, c'est-à-dire de se déplacer dans les QPV mais aussi en milieu rural, là où les violences intrafamiliales et conjugales sont les plus récurrentes et également là où les services manquent. "On sait que ce sont des territoires où les personnes sont plus isolées, par exemple dans le Pays de Bray on sait qu'il y a moins de structures professionnelles capables d'orienter les victimes", déclare Camille Declercq, chargée de l'animation du van "En Voiture Nina et Simon.e.s" et membre du CIDFF 76, le Centre d'information des droits des femmes et des familles. Le van était aussi inauguré à Blangy-sur-Bresle vendredi 7 mars.

"C'est vraiment de la sensibilisation aux questions de droit des femmes, de relation et d'égalité hommes-femmes, la santé, la sexualité, et même lorsque des personnes ont besoin de se confier c'est possible de prendre un temps confidentiel à l'intérieur du van", clame l'animatrice. Le dispositif compte parmi ses partenaires la Caisse d'allocations familiales qui propose une aide financière d'urgence pour les victimes de violences conjugales. Le montant de l'aide varie de 243,10 euros à plus de 1 330 euros selon les ressources et le nombre d'enfants de moins de 21 ans que le demandeur a à charge.