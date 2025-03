Colombelles. En état d'ébriété, il frappe sa compagne alors qu'ils sont en pleine séparation

Le 28 février 2023, une femme rentre chez elle, à Colombelles. Son compagnon est là, fortement alcoolisé. Le couple est en pleine séparation. Elle s'aperçoit qu'il lui manque 150€ dans son porte-monnaie et accuse son concubin de les avoir pris. Il s'énerve, lui donne des coups sur la jambe, au visage et lui jette un verre d'eau à la figure. La police intervient une première fois. Le prévenu quitte l'appartement puis revient.

Il n'a donné qu'une gifle ?

Elle rappelle les forces de l'ordre et précise que c'est la première fois qu'il la violente. Toutefois, il lui fait subir régulièrement des violences verbales. Elle aura deux certificats médicaux qui soulignent la présence d'hématomes sur les cuisses, jambes, bras, avec une ITT de trois jours. Elle porte plainte.

Au tribunal de Caen le 13 mars, il reconnaît qu'il était alcoolisé et lui avoir donné une gifle, mais nie les coups. La présidente s'étonne : "Comment alors expliquez-vous qu'elle ait encore des hématomes et ecchymoses six jours plus tard ? Elle est tombée toute seule ?" Il répond "je ne sais pas". Il voit son médecin traitant régulièrement et un psychiatre tous les deux mois. Il y a deux mentions sur son casier judiciaire pour conduite sous l'emprise d'alcool.

La femme absente du procès

L'avocate de la partie civile explique que sa cliente n'a pu venir, car elle était terrorisée à l'idée de le revoir. Ses explications sur les faits de violences subies sont très précises. La procureure déplore qu'il reconnaisse seulement une claque, ce que démentent les certificats médicaux. Après délibéré, le prévenu de 46 ans est condamné à 6 mois de prison avec sursis probatoire de 18 mois, obligation de soins et de travail, aucun contact avec la victime.

Il devra lui verser 1 000€ pour préjudice moral, 800€ pour frais d'avocat et régler 254€ de frais de procédure.