Violences conjugales : elles se multiplient

La mère s'interpose, mais c'est elle qui reçoit une gifle tellement forte qu'elle en tombe à terre. Bilan : deux jours d'arrêt. Le 12 novembre suivant, elle n'en peut plus. Son époux s'alcoolise massivement depuis la mort de son frère. Elle demande le divorce. Lundi 18 mars, le quadragénaire a été condamné à quatre mois de prison avec sursis. Il devra se soigner et indemniser sa femme de 600 €.

Autre affaire de violences sur conjointe : à Condé-Sur-Noireau, le 1er novembre dernier, E.C, 30 ans, estime que la mère de son fils de 3 ans "lui a manqué de respect". Voulant qu'il sorte de son appartement, elle lui a jeté du liquide vaisselle au visage. Larmoyant, E.C l'attrape par les cheveux pour lui frapper la tête contre le radiateur. Les voisins préviennent la police. Devant le tribunal de Caen, le prévenu explique : "Elle a du caractère. Et depuis qu'elle a le RSA et les aides de la CAF, elle me rejette, elle n'a plus besoin de moi" ! Avec ses treize mentions au casier judiciaire, dont certaines pour violences et rébellion, E.C a été condamné à huit mois de prison ferme.