Tessy sur Vire : plusieurs cambriolages élucidés

Les malfaiteurs âgés de 23 à 46 ans et originaires de la Manche et du Calvados seraient impliqués dans au moins six cambriolages commis entre fin septembre et début octobre. Selon les gendarmes, ils auraient volé plus de 230 objets notamment dans des résidences secondaires de citoyens britanniques du secteur de Gouvets. Le butin : du matériel hi-fi, des vélos, des bouteilles de vin de grand cru ou encore du matériel de bricolage.

La gendarmerie en a profité pour lancer un appel à d'éventuelles personnes qui pourraient avoir été victimes de cette bande de cambrioleurs, elles peuvent prendre contact avec la gendarmerie de Tessy au 02.33.77.26.90.

Source: lamanchelibre.fr