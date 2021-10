Sorties : que faire à Rouen cette semaine ?

CONCERTS

Mélodies nomades

Le trio arabe Anouar Brahem puise son inspiration dans la musique de cabaret, d’Espagne ou des Balkans pour des créations résolument contemporaines.

Pratique. Mardi 23 octobre, à 20h30, Hangar 23, à Rouen. Tarifs de 15 à 26 €. Infos. www.hangar23.fr

Marc Jolivet

Le comédien prend la baguette du chef d’orchestre pour un spectacle farfelu où il mêle humour, musique classique et variété, alternant bons mots et phrases musicales.

Pratique. Mercredi 24 octobre, à 20h, Théâtre Charles Dullin, à Grand-Quevilly. Tarifs de 35 à 39 €. Infos. www.theatre-charles-dullin.com

Tout va à Volo

La Maison de l’université de Rouen accueille le groupe Volo, à qui la guitare va comme un gant, à l’occasion de la sortie de leur nouvel album. Frédo et Olivier, dans un duo complices, mêlent rires et larmes.

Pratique. Mardi 23 octobre, à 20h, Maison de l’université, Mont-Saint-Aignan. Tarifs : de 5 à 15 €. Informations par courriel à spectacle.mdu@univ-rouen.fr

THEATRE / SPECTACLES

Les people en ligne de mire

Dans la pure tradition du music-hall, Laurent Gerra présente au Zénith un spectacle qui a déjà fait le tour de France sur des rythmes jazzy.

Pratique. Mercredi 24 octobre, à 20h30, Zénith de Rouen, Tarifs de 48 à 53 €. Réservation sur citylive.fr

Adaptation d’un best-seller

Inspiré d’un témoignage, Fille du Paradis évoque le poids de la condition féminine et le regard sans concession de l’homme sur la femme.

Pratique. Mardi 23 octobre, 20h30, Le Rive Gauche, St Etienne du Rouvray. Infos : 02 32 91 94 94

Chitalitcha va remuer Barentin

Chitalitcha mêle musiques, chants et danses traditionnels de Serbie, Bulgarie et Macédoine dans un spectacle enlevé et terriblement entraînant.

Pratique. Jeudi 25 octobre, à 20h30, Théâtre Montdory, à Barentin. Tarifs : 6 à 9 €. Résa au 02 3 94 90 23.

EXPOSITIONS

L’art et l’enfant

Le Musée national de l’éducation présente les méthodes pédagogiques des XIXe et XXe pour sensibiliser l’enfant à l’art et à l’esthétique au sein d’une nouvelle exposition.

Pratique. A partir du vendredi 19 octobre, Musée National de l’Education, à Rouen. Infos. 02 35 07 66 61.

Jeanne d’Arc sous un nouveau jour

Le muséum donne carte blanche au plasticien François Riou pour démystifier la sainte dans une exposition anti-conformiste.

Pratique. Jusqu’au 7 novembre, Muséum d’histoire naturelle, à Rouen. Ouvert tous les jours sauf le lundi de 14h à 17h30. Tarifs 3 €/2 € et gratuit pour les moins de 18 ans et étudiants

AUTRES IDEES SORTIES

L’art du Tango

Venez découvrir et pratiquez le tango, au Café noir, lors d’une présentation faite par l’association Tangoemoi.

Pratique. Mercredi 24 octobre, 20h, Café Noir, rue de la République, Rouen. Infos. www.tangoemoi.fr