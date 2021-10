Sorties : que faire à Rouen cette semaine ?

CONCERTS

Musique pour tous

Second floor orchestra, the grapes et My silly dogfish joueront au profit de l’association EMA dont le but est de favoriser l’accès à l’enseignement musical pour tous.

Pratique. Jeudi 18 octobre, à 20h, Centre culturel Bourvil, à Franqueville St Pierre, Tarif 10/5€, 06 22 53 74 73

Piano émérite

L’Animation Musicale de l’université invite le pianiste émérite Philippe Bianconi à revisiter Liszt, Beethoven et Schuman pour un début de saison haut en couleur.

Pratique. Mardi 16 octobre, à 20h30, Fac de lettres, à Mont St Aignan, Tarifs 25/22/8 €.

Rock’n roll frenchy

Tantôt dans le registre du tendre mélodrame ou capable de grands écarts vocaux, Rover est un esprit créatif dans la lignée des Beatles et des Beach Boy.

Pratique. Mardi 16 octobre, à 20h30, au Trianon de Sotteville, Tarifs 8 à 16 €. Résa. 02 35 73 95 15.

THEATRE / SPECTACLES

Festival les Guillaumades

Entre magie et humour, one man show et nuit du rire, le festival révèle de nouveaux talents : attention, zygomatiques mis à rude épreuve.

Pratique. Vendredi 19, samedi 20, dimanche 21 et 28 octobre, Tarifs : 7 à 12 €. Infos. www.normandurire.fr

Les standarts Hip hop

Dans une mise en scène graphique, le spectacle “standards”, conçu par le chorégraphe Pierre Rigal, interroge la place de l’individu au sein du groupe .

Pratique. Jeudi 18 octobre, 20h, Théâtre de la foudre à Petit-Quevilly. Tarifs 9 à 13 €. www.scenenationale.fr

EXPOSITIONS

Ecole de Rouen

La galerie Bertran présente une nouvelle sélection d’oeuvres de peintres rouennais contemporains, des impressionistes inspirés par les lumières toujours changeantes du ciel de Normandie.

Pratique. Du vendredi 12 octobre au vendredi 23 novembre, du mardi au samedi de 10 à 12h ou 14h30 à 19h, galerie Bertran, 108 rue Molière, à Rouen. Entrée libre.

Optimisme

Le peintre Franck Ecalard dont les compositions colorées joyeuses s’inspirent du Pop art, présente de nouvelles créations confrontées aux personnages longilignes et poétiques du sculpteur Jean-François Glabick.

Pratique. Du samedi 20 octobre au samedi 24 novembre, du mardi au samedi au 10 à 12h et de 14h30 à 19h, espace de la Calende à Rouen. Entrée libre.

AUTRES IDEES SORTIES

L’usine de la Jatte

Au cours d’un CreaTour, partez à la découverte de la rivière du Robec et de l’usine de la Jatte, à Rouen, en compagnie d’un guide conférencier et d’un technicien.

Pratique. Mardi 16 octobre. Tarifs de 4,50 à 6,50 €. Résa obligatoire 2 jours avant au 02 32 08 32 40.

Films en fête à Elbeuf

Pour la 19e année consécutive, le Grand Mercure accueille les cinéphiles pour une semaine à 3 € la séance. L’occasion de découvrir les dernières sorties cinéma.

Pratique. Jusqu’au mardi 16 octobre, Cinéma Grand Mercure, à Elbeuf. Infos www.noecinemas.com.