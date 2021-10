L'arbitrage à l'honneur au cinéma de Mondeville

Ce documentaire de 52 minutes réalisé par Michel Royer offre l’occasion d’une immersion dans la vie d’arbitres de handball, football, rugby et basketball. La mise en scène de portraits croisés fait découvrir le profil d’arbitres de proximité, en même temps qu’elle éclaire sur la réalité de leurs motivations et les difficultés auxquelles ils sont confrontés dans l’exercice de leurs missions.

A cette occasion plusieurs arbitres de haut niveau nous font l’honneur de participer à cette soirée : Mickaël Lesage, arbitre de ligue 1 de football, Fredy Fautrel, arbitre international de football, Carole Delauné, arbitre internationale de basketball et seule arbitre française présente au JO de Londres, Sébastien Duclos, arbitre du groupe 1 de handball et Yannick Souvré, ancienne capitaine de l’équipe de France de basketball et Directrice Générale de FIBA Europe ; et également des arbitres de proximité.



Au programme :

.19h15 : projection du documentaire "Allez l’arbitre !" (52 min)

.20h10 : table ronde avec les arbitres de haut niveau + Yannick Souvré (20 min)

.20h30 : Remise de maillots aux jeunes arbitres de hand, foot, basket, rugby ayant confirmé leur engagement à l’issue de leur première année (15 min) l’objectif est de les fidéliser dans la fonction.