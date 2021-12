Rouen : "On gardera un cinéma à Saint-Sever"

La directrice de l'UGC n'a pas souhaité répondre à nos questions dans l'immédiat afin de ne "pas entraver les négociations qui sont en cours". Du côté de la direction du centre commercial, on affirme que "les dés ne sont pas jetés" et que les discussions avec UGC sont toujours en cours. Des propos étayés par un employé du cinéma : "On ne nous dit rien, on ignore s'il y a un repreneur et on n'est même pas sûr de la fermeture de l'UGC".

Un loyer trop élevé ?

Si cette dernière n'est pas encore actée, l'espoir que l'activité soit pérennisée reste toutefois assez mince. "On nous a parlé d'une fermeture fin novembre, puis le 1er décembre, puis le 8 décembre et maintenant on nous dit même que l'on jouera Star Wars qui sort le 15 décembre. La seule chose que l'on sait, c'est que le bail court jusqu'à fin décembre", indique l'employé. Si les entrées de l'UGC sont en baisse depuis quelques années, c'est surtout le montant du loyer qui semble au cœur des débats. "Nous entendons qu'UGC souhaiterait changer le mode de fonctionnement du loyer - qui s'éleverait à 470 000€ par an - et aurait notamment proposé un loyer proportionnel aux nombre d'entrées mais la direction du centre resterait sur ses positions."

Si la fermeture était effective à la fin de l'année, elle serait catastrophique pour les 26 employés d'une part, mais également pour les commerces alentours et plus particulièrement pour les restaurateurs dont l'activité est liée au cinéma. "Nous sommes implantés ici depuis 25 ans et il y a toujours eu un cinéma à côté. 50% de notre clientèle du soir mange chez nous avant ou après avoir vu un film", avoue Raphaëlle Hartout, directrice du Chalet, qui envisage de fermer son restaurant les soirs de semaine si l'UGC disparaît et qu'aucun repreneur ne se fait connaître. "J'envisage même une procédure de licenciement économique car nous sommes 17 actuellement." Une situation qui reste inenvisageable pour Elisabeth Lapeyre, la directrice du centre commercial. "Ce que je peux vous dire, c'est que l'on gardera un cinéma à Saint-Sever." Affaire à suivre.