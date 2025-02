Paratennis. A l'Open Dyapason 2025 à Rouen, Yannick Noah vient à la rencontre des champions sourds et malentendants

C'est l'un des rares tournois du genre en France. L'Open Dyapason, tournoi international de tennis sourds et malentendants se tient à Rouen jusqu'au 15 février. Il est organisé par le comité de Seine-Maritime de tennis et la Fédération française de tennis (FFT). 33 joueurs sourds et malentendants parmi les meilleurs du monde sont venus s'affronter sur la terre battue du tennis club de Rouen.

Yannick Noah, coordonnateur national du paratennis

Jeudi 13 février, les joueurs ont reçu la visite d'une légende française de ce sport, vainqueur de Roland-Garros en 1983, Yannick Noah, en sa qualité désormais de coordonnateur national du paratennis au sein de la FFT. "Mettre en lumière des gens qui sont souvent mis un peu de côté, ça fait partie de mon rôle, avec plaisir", explique le champion, qui croit aux vertus du tennis, qui a été pour lui "une thérapie". Yannick Noah connaît désormais très bien le tennis fauteuil, puisqu'il est le capitaine de l'équipe de France de la discipline. Il connaît un peu moins la pratique des sourds et malentendants, qui jouent sans être appareillés pendant les tournois internationaux. "Je ne connais pas encore la spécificité de ces joueurs, leurs envies, leurs besoins ou leurs rêves mais je les rencontre aujourd'hui pour ça, c'est une aventure qui commence", indique-t-il, avec l'envie de savoir comment leur faciliter la vie dans les clubs.

"Tout est vibratoire chez les sourds et malentendants"

Aux côtés de Yannick Noah, Jean-Philippe Fleurian, lui aussi ancien joueur professionnel et responsable du haut niveau des équipes de France pour le paratennis, cherche aussi à faire connaître la spécificité de la pratique. "Les joueurs ne peuvent pas se fier au son, la balle arrive moins vite, ou l'effet est plus dur à voir. Tout est vibratoire chez les sourds et malentendants", indique-t-il. Une sensation qui est enseignée aux futurs professeurs de tennis spécialisés dans le paratennis, grâce à des casques anti-bruit. "Ils arrivent quand même à jouer à un niveau très haut, alors qu'il est compliqué de jouer et de se déplacer avec un sens en moins."

Visibiliser la pratique permet en tout cas de la démocratiser. Objectif ultime : lancer un tournoi sourd et malentendant à Roland-Garros, comme cela a été fait pour l'Open d'Australie, pionnier en la matière.

Pratique. Open Dyapason 2025. Jusqu'au 15 février au tennis club de Rouen. Gratuit et ouvert à tous.