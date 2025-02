Orne. "On sent la différence" : la boulangerie sacrée meilleure de Normandie par M6 attire jusqu'à Caen

Diffusée sur M6, "La Meilleure Boulangerie de France" met en lumière les talents des artisans boulangers de l'Hexagone. Chaque semaine, les jurés parcourent les régions pour dénicher les meilleurs pains, viennoiseries et créations originales. Après une série d'épreuves, les gagnants régionaux s'affrontent lors d'une finale nationale où technique, créativité et saveurs sont jugées avec précision.

• A lire aussi. "Votre boulangerie va-t-elle passer sur M6 ? Découvrez les 10 établissements normands qui s'affrontent !"

M&L Boulangerie : un savoir-faire récompensé

Nichée à Saint-Pierre-du-Regard, dans l'Orne, la boulangerie M&L est tenue par Christopher Lepesteur et Marie Florine. Passionnés et investis, ils travaillent avec des produits de qualité et un savoir-faire artisanal qui fait leur réputation. Avec leur jeune apprenti Théo Robin, ils ont su séduire les jurés et décrocher le titre de meilleure boulangerie de Normandie.

Un coup de projecteur… et une file d'attente interminable

Depuis la diffusion de l'émission vendredi 7 février, la boulangerie est littéralement prise d'assaut. Dès le lendemain matin, les clients se sont bousculés pour goûter les spécialités vues à la télé. "En plus les autres boulangeries de Condé-sur-Noireau sont fermées", témoigne la vendeuse Taïna.

Marie-Florine, la gérante, reste plus tempérée : "Certes, on a plus de monde, plus de curieux. Ils viennent goûter les produits qu'ils ont vus dans l'émission. Ça a un petit impact, mais je pense que ça va retomber."

"Il y a tout de même des gens qui viennent de Bagnoles-de-l'Orne ou de Caen. Ils sont de passage dans le coin et font un crochet par notre boulangerie."

Du pain normand au strié cara-noisette : les stars de la boutique

Face à cet engouement, la boulangerie met en avant les créations qui ont marqué l'émission :

• Le pain normand : un pain mêlant farine de seigle, tradition, cidre et pommes macérées dans le pommeau.

• Le strié cara-noisette : une pâte à croissant bicolore striée, garnie de caramel beurre salé et praliné, légèrement revisité à la suite des conseils du jury.

• La tartisson : une tartelette sucrée garnie de crémeux chèvre-ciboulette et compotée de pâtisson (en quantité limitée en raison de la saisonnalité du légume).

Prochaine étape : la finale nationale

Christopher Lepesteur et Théo Robin se préparent désormais pour la grande finale qui se tiendra à Paris en mai 2025. La boulangerie a partagé son enthousiasme sur les réseaux sociaux : "C'est avec une immense fierté et beaucoup d'émotion, que nous représenterons notre belle région de Normandie. Merci beaucoup de nous avoir suivis et encouragés dans ce début d'aventure. Christopher et Théo vont travailler d'arrache-pied pour préparer la finale qui se déroulera prochainement et essayer de remporter ce titre de meilleure boulangerie de France."

"On appréhende forcément un peu la compétition nationale. On a regardé les autres, et il faut dire qu'il y a du level ! Mais on y va avec optimisme, et on va tout faire pour tenter d'arracher le titre", témoigne Marie Florine, la gérante.

En attendant, si vous voulez goûter leurs créations, il va falloir être patient. L'engouement ne faiblit pas et les clients continuent d'affluer. Moralité : l'amour du bon pain, ça se mérite.