Saint-James. L'hypothèse du loup semble se confirmer après l'attaque d'un poulailler

L'Office français de la biodiversité a pu regarder les images en début de semaine. Il semble bien qu'un loup ait attaqué un poulailler à Saint-James dans le sud-Manche, jeudi 6 février. L'animal a pu être filmé par les caméras de sécurité de la maison des propriétaires des poules attaquées. L'OFB doit analyser les vidéos plus en détail pour confirmer définitivement l'hypothèse.

Un appel à la vigilance

En repos ce jour-là, Monia Pinçon a vu le canidé s'attaquer à ses poules. "Au début j'ai été plutôt surprise car il était assez gros", explique-t-elle. L'animal s'est mis à pourchasser les gallinacées et en a pris une dans sa gueule. "J'ai commencé à lui courir après sans réfléchir", assure-t-elle. Il s'est alors arrêté, a lâché la poule, et s'est immobilisé. "J'ai dû aller vers lui pour le faire déguerpir", témoigne Monia Pinçon. Une fois que le loup s'est éloigné, elle est ressortie mettre les poules à l'abri, "toujours en pyjama mais un bâton à la main". Elle précise : "Sur les vidéos, on le voit [le loup] repartir mais regarder en arrière [vers le jardin et le poulailler]." Sans pour autant vouloir qu'il y ait une battue contre le loup ou créer de la panique, elle souhaite alerter les habitants et appeler à la vigilance. "Ça fait un petit peu peur malgré tout", conclut-elle.