Saint-James. Un patrouilleur de la direction des routes percuté par un camion : l'A84 fermé

L'autoroute A84 dans le sens Caen-Rennes est coupée pour au moins six heures, vendredi 6 septembre. La coupure a lieu au niveau de Saint-James, entre les échangeurs 32 et 31. Un camion a traversé le rail central et est venu percuter un patrouilleur de la Direction interdépartementale des routes nord ouest (Dirno). Le chauffeur du poids lourd, âgé de 37 ans, a été dégagé de son véhicule. Il va être emmené par le SMUR à l'hôpital d'Avranches. Les deux agents de la Dirno sont indemnes, mais choqués.

Le plan de déviation

La perturbation est fortement perturbée dans les deux sens de circulation. Il y a une déviation via la D30, la D998, la D798 et la D15 pour rejoindre l'A84 à l'échangeur n° 31 "Montours". "La plus grande prudence est recommandée notamment lors des traversées des agglomérations", explique de son côté Bison Futé, dans le sens Caen-Rennes. Il ajoute : "La voie de gauche est neutralisée dans l'autre sens du point routier 150 et sur 200m pour la sécurisation du terre-plein central dans l'attente d'une réparation en urgence des glissières de sécurité détériorées par l'accident."