Avranches. Trois blessés dans un accident entre un bus et une voiture sur l'autoroute A84

Un accident de la route a eu lieu jeudi 20 mars sur l'autoroute A84 à Avranches, du côté de Cromel. Un bus transportant 42 personnes et une voiture (trois personnes) ont été impliqués dans cet accident. Les passagers du bus sont tous sains et sauf. Dans la voiture, deux femmes de 54 et 25 ans et un homme de 58 ans ont été légèrement blessés et emmenés à l'hôpital d'Avranches. 14 pompiers ont été mobilisés.

