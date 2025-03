Près de Saint-André-de-l'Eure. Un motard de 75 ans héliporté au CHU de Rouen après un grave accident

Le motard, âgé de 75 ans, était seul en cause d'après les pompiers de l'Eure qui ont été appelés vers 14h45 pour lui porter secours. Ce dernier a fait une grave chute à l'angle de la RD52 et de la RD556 à hauteur de Champigny-la-Futelaye, entre Evreux et Dreux en Eure-et-Loir.

Considérée comme grièvement blessé, la victime a été héliportée par Dragon 76 en urgence absolue vers le CHU de Rouen. Conséquence de l'accident, le trafic routier dans le secteur a été fortement perturbé et la circulation réduite sur une seule voie par la gendarmerie, dépêchée sur place. Au total, dix sapeurs-pompiers se sont rendus sur place accompagnés du médecin du Smur d'Evreux.