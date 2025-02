Bilan 2024. Vols, meurtres, violences sexuelles… Tous les chiffres de la délinquance en Seine-Maritime

Violences, vols, drogue… La préfecture de Seine-Maritime a publié vendredi 7 février son état des lieux de la délinquance pour l'année 2024. Voici les grandes tendances.

Les violences intrafamiliales augmentent

Après plusieurs années de hausse (+9,4% depuis 2016), les coups et blessures volontaires se stabilisent (+0,3%). Cette tendance cache une baisse des violences hors cadre familial (-3,8%) et une progression plus modérée des violences intrafamiliales (+3,5%).

Violences sexuelles : une hausse qui ralentit

Si les violences sexuelles continuent d'augmenter (+ 8,6%), cette hausse est moins forte que les années précédentes (+18% par an en moyenne depuis 2016). Cette évolution s'explique en partie par une meilleure prise en charge des victimes.

Moins de meurtres, mais plus de tentatives

Le nombre d'homicides diminue de 34,8%, alors que les tentatives progressent de 43,8%. Cette augmentation est "majoritairement portée", selon la préfecture, "par la prise en compte de faits criminels intrafamiliaux". La préfecture mentionne également des cas de règlements de compte au sein de la criminalité organisée.

Vols : une situation contrastée

Les vols sans violence reculent de 4,9%, tout comme les vols violents sans arme (-20%). En revanche, les vols avec arme progressent (+17,9%), tout comme les vols de véhicules (+12,7%). Ces derniers sont plus nombreux en Seine-Maritime qu'à l'échelle nationale. Plusieurs interpellations viennent d'ailleurs d'être réalisées à ce sujet. Les cambriolages augmentent également (+11,9%), surtout en milieu rural et périurbain.

Moins de rodéos sauvages

Les destructions et dégradations volontaires baissent de 7%, poursuivant une tendance amorcée depuis 2016. Par ailleurs, la lutte contre les rodéos urbains porte ses fruits, avec une baisse de 35,1% des infractions constatées.

Lutte contre le trafic de drogue

La lutte contre le trafic de stupéfiants se poursuit, avec 4 391 amendes forfaitaires délictuelles (+2,4%) et 835 opérations réalisées sur des points de deal (+64%), ayant permis l'interpellation de 439 trafiquants.