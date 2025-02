Saint-Lô. Ou sont passées les poubelles de centre-ville ?

Les poubelles ovales du centre-ville de Saint-Lô sont en train de disparaître. Depuis quelques jours, notamment rue Alsace-Lorraine, les corbeilles sont enlevés. Où vont-elles ? Quel est le projet de la municipalité ? Interrogée, la mairie explique qu'elles sont en cours de remplacement pour avoir à la place des poubelles de tri. Combien de poubelles sont remplacées ? Quel est le coût de cette opération ? Combien de déchets sont ramassés par ce biais ? La Ville détaillera bientôt tout ce projet.

La mairie est en train d'installer de nouveaux modèles, qui permettent le tri sélectif.

Il est déjà possible, en tout cas, d'imaginer à quoi pourraient ressembler ces nouvelles poubelles. De nouveaux modèles ont été installés sur la place du général de Gaulle, dont les travaux sont en train d'être terminés. On y retrouve trois entrées différentes : une pour le tout-venant, une pour le verre et une pour les déchets recyclables.