Saint-Lô. "Des bombardements de fientes" : les habitants du quartier l'Aurore envahis par les étourneaux

C'est une gêne qui revient régulièrement vers l'automne et l'hiver, aussi bien en ville qu'à la campagne : les étourneaux sansonnets. Ils nichent et passent la nuit en famille, ce qui regroupe souvent plusieurs centaines, voire milliers, d'individus, causant des désagréments, notamment à Saint-Lô dans le quartier de l'Aurore.

Des bombardements incessants

"Entre 17h30 et 18h, ils rentrent par-derrière chez moi puis me minent ma voiture. J'ai eu le temps de sortir mes courses la dernière fois, mais ils m'ont ch** sur mon blouson", témoigne Patricia, une riveraine. Elle note aussi que les fientes esquintent la peinture des voitures, en plus de les salir.

Au pied d'une des haies où les étourneaux nichent, le sol est maculé de fiente. Et ça sent mauvais.

De son côté, une autre voisine, Vanessa Anne observe aussi des nuisances sonores et olfactives. "On les entend très très bien, même à travers les fenêtres, les stores fermés… C'est un bruit de fond constant. Au niveau olfactif, tant qu'il pleut, ça doit atténuer un petit peu, mais dès qu'il ne pleut plus et quand j'ouvre mes fenêtres le matin, il y a une odeur qui est là", assure-t-elle. Parmi les nuisances, il y a aussi le supplément de ménage. "Il faut nettoyer tous les jours. A peine nettoyé, on a de nouveau plein de bombardements de fiente quand ils reviennent le soir", détaille la mère de famille, dont la fille a été la cible d'une déjection sur le téléphone portable en marchant. Les deux femmes notent que c'est la première année qu'elles en voient dans le quartier, et même autant à Saint-Lô : plusieurs milliers selon elles.

Les carrosseries ne sont pas épargnées…

Pas de retour de la mairie

Les habitants sont aussi agacés car, selon eux, la mairie ne fait rien pour régler ni même réduire le problème. Vanessa Anne précise : "Il y a plusieurs personnes qui ont appelé et qui ont eu la même réponse : qu'il n'y aurait rien de fait. On sait que c'est la nature, mais là c'est beaucoup trop". Ils se trouvent mal considérés par la municipalité. Contactée, la mairie n'a pas répondu à Tendance Ouest.

Les feuilles des arbres sont aussi maculées.