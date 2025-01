Flers. L'étang et les douves du château rouvrent partiellement au public

Cela faisait presque six mois que les activités de pêche et nautiques étaient interdites sur les étangs du château de Flers. Le 5 août 2024, des analyses avaient révélé une forte concentration de cyanobactéries dans les eaux du domaine, poussant la mairie à interdire l'accès au site trois jours plus tard.

La consommation de poisson encore interdite

Depuis le 29 janvier, les activités de pêche et nautiques peuvent reprendre dans les douves et les étangs du château. Selon la municipalité, "il est constaté une moindre concentration d'algues potentiellement toxiques dans les eaux des étangs". En revanche, il est toujours interdit de consommer les poissons pêchés dans le domaine. "Il est constaté une pollution de nature à contaminer les poissons. Les poissons pêchés devront être relâchés vivants dans les étangs", indique la mairie.