Flers. Pêche et activités nautiques interdites autour du château à cause d'une bactérie

Une forte concentration de cyanobactéries a été constatée dans les étangs du château de Flers, dans les résultats d'analyse de l'eau du 5 août. Ces bactéries sont potentiellement toxiques et peuvent porter atteinte à la santé publique. Ainsi, la municipalité, à travers un arrêté publié ce vendredi 9 août, a décidé d'interdire jusqu'à nouvel ordre toutes les activités de pêche et nautiques sur les étangs et sur les douves du château. "L'interdiction sera levée lorsque les analyses des eaux auront révélé la disparition de tout risque pour la santé publique", précise la Ville.