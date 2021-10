Autoroute A28 : contrôles de vitesse sur une zone de travaux

Et les contrevenants sont pris en chasse par les motards. Quelques kilomètres plus loin, un comité d'accueil sur l'Aire autoroutière des Haras: gendarmes, procureur de la République... et une bonne surprise : pas de PV ni de retrait de point.

Mais une action pédagogique : un film à visionner, puis une discussion avec des gendarmes et avec des patrouilleurs de l'autoroute. Ce sont eux, en tenue jaune fluo, qui travaillent à assurer la sécurité des usagers de l'autoroute.

Reportage à écouter ci-dessous.

Sur les zones de travaux autoroutiers, le bilan national 2011 est lourd : 136 accidents, 18 patrouilleurs blessés, 5 hospitalisés et 1 tué.