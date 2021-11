Multiples grands excès de vitesse ce week-end dans l'Orne

-le premier grand excès de vitesse concerne une ornaise de 37 ans, contrôlée à 170km/h au lieu des 110 autorisés entre Alençon et Sées.

-peu après, 2 motocyclistes âgés de 56 et 28 ans sont interceptés : respectivement à 160 et 164 km/h.

-1/2h plus tard, c'est un jeune automobiliste sarthois qui roule avec un permis probatoire; il est intercepté, cette fois-ci sur la RN 12, à 148 km/h … au lieu des 80, imposés par son permis récent.

-toujours sur la nationale 12, un parisien de 24 ans, au volant d'une voiture de sport, est contrôlé à 179km/h.

-puis au niveau de la commune de Gandelain, 2 autres automobilistes âgés de 32 ans et 40 ans roulaient respectivement à 143 et 169 et au lieu des 90 autorisés.

Tous se sont vus retirer leur permis de conduire.

Le triste record revient à un jeune motocycliste sarthois de 23 ans, contrôlé à 225km/h, au lieu des 110 autorisés sur la départementale 438.

Sa moto est saisie, son permis de conduire lui a été immédiatement retiré, il sera convoqué devant le tribunal.