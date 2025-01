Caen. Une soirée roller disco pour revivre les années 80

Jeudi 30 janvier au soir, le MoHo organise une nouvelle édition de sa soirée "Roller disco." A partir de 19h, le lieu de coworking situé au 16 bis quai Amiral Hamelin deviendra à la fois une piste de danse et de roller. Boules disco, paillettes et pantalons patte d'eph : la soirée promet une ambiance années 80 mémorable, avec une playlist assurée par DJ Lorenzo Calderone.

En plus du roller, de la danse et du DJ set, plusieurs activités sont prévues. Loulou vous accueillera notamment dans son coin fripes pour chiner et discuter de mode vintage, et vous pourrez parfaire votre look avec des tattoos éphémères ou des paillettes. Bien sûr, des snacks et boissons sont prévus par le MoHolicious, le bar-restaurant du MoHo. Si vous souhaitez briller sur la piste de glisse, n'oubliez pas de ramener vos propres rollers et vos protections, mais aussi de réserver votre place pour l'événement.

Pratique. Tarifs : Entre 3 et 5 euros. Infos et réservation : moho.co