Près de Rouen. Armé de quatre couteaux, il veut en découdre avec ses voisins trop bruyants

Un homme de 45 ans, violent, a été arrêté au Houlme, près de Rouen, lundi 20 janvier vers minuit, après des violences envers son épouse et des menaces envers ses voisins, indique une source policière.

A l'arrivée des policiers dans l'immeuble, des voisins leur indiquent un appartement au 3e étage. Les agents entendent alors une femme en pleurs et un homme menaçant. Lorsque le suspect se décide à ouvrir la porte, les policiers constatent que sa femme a reçu un coup-de-poing au visage. Elle a tenté de s'interposer quand le quarantenaire a menacé d'aller en découdre avec les voisins, qu'il jugeait trop bruyants, armé de quatre couteaux, explique-t-elle

Au fil de la discussion, et alors que le mis en cause doit être interpellé, il devient violent et bouscule un policier qui tombe à la renverse sur une table. Les fonctionnaires doivent le mettre au sol pour le maîtriser et le menotter. Il faudra même attendre des renforts pour que cet homme, "d'une forte corpulence", précise la même source, soit mis en voiture pour être conduit au poste de police, où il a été placé en garde à vue.