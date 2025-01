Près de Rouen. Les pompiers parviennent à sauver une maison des flammes

Une femme de 45 ans et ses deux enfants âgés de 17 et 15 ans ont été légèrement blessés après l'incendie de leur maison rue Audière au Houlme près de Rouen, samedi 18 janvier. Le feu s'est déclaré vers 20h16 sur cette habitation de plain-pied. Heureusement, les pompiers, arrivés à temps, ont pu rapidement maîtriser l'incendie évitant des dégâts trop importants.

L'habitation est d'ailleurs restée intègre après l'intervention des soldats du feu et les victimes ont pu regagner leur logement après un bilan hospitalier. L'opération s'est achevée vers 22h45 et a mobilisé 19 pompiers et 5 engins.