Saint-Étienne-du-Rouvray. Pillowgraphie, un ballet revisité au Rive gauche. 

Sous la direction de Sarah Crépin, sept fantômes vêtus de draps blancs semblent flotter sur scène. En utilisant les effets de lumière noire et en copiant les mouvements des animaux marins, la chorégraphe parvient à rendre visible l'impalpable : les mouvements d'air. "La pièce est un ballet authentique mais qui emprunte aux codes de l'enfance. C'est un vrai ballet car l'évanescence est au cœur de la danse classique, on cherche toujours à défier la gravité et dans cette pièce, les fantômes semblent libérés de la pesanteur, comme en lévitation. C'est aussi un vrai défi puisque le principe même de la danse est d'incarner, ici les interprètes désincarnent", s'amuse Sarah Crépin. Sur des musiques de Ravel, comme le fameux boléro, tube universel qui nous hante, les fantômes évoluent dans des jeux de groupes qui se croisent et se superposent "comme les jeux d'enfants dans une cour de récréation".

17 janvier à 19h30. Le Rive gauche à Saint-Etienne-du-Rouvray. 5 à 10€. Réservation au 02 32 91 94 94