Caen. Ce bateau de la Marine nationale se visite tout le week-end gratuitement

Le Vulcain, bâtiment-base des plongeurs-démineurs de la Manche, a accosté à Caen jeudi 16 janvier, pour une mission particulière… De représentation ! Les marins à bord vont passer le week-end à faire découvrir leur navire aux curieux qui le désirent. Chaque jour, de 9h à 12h, et de 14h à 17h, jusqu'à dimanche 19 janvier inclus, ils proposent des visites gratuites. Celles-ci sont sans réservation, ouvertes à tous. Une seule condition : apporter sa carte d'identité.

La passerelle du Vulcain.

Un bateau qui fête bientôt ses 40 ans

Le capitaine de corvette Olivier Merlenghi, capitaine à bord, sera présent pour ces visites. "C'est intéressant de voir l'un des plus vieux bateaux de la Marine nationale, qui date de 1986, de la machine jusqu'en passerelle, en passant par le caisson de recompression qui permet de sauver les plongeurs."

Le capitaine de corvette Olivier Merlenghi.

Ce navire sert de soutien aux plongeurs-démineurs, qui neutralisent de nombreux explosifs encore retrouvés au large, conséquence de la Seconde Guerre mondiale. Les missions de ce bâtiment-base sont principalement en Manche et en mer du Nord, mais peuvent se dérouler aussi en mer Baltique.

Le caisson de recompression, pour prodiguer les premiers soins en cas de problème lors de la plongée.

Visite guidée pour tous

Conserver ce lien avec la population "participe au recrutement, car on peut toucher les plus jeunes, les intéresser, et faire connaître nos missions", relate le commandant. Une représentation de la sorte a déjà eu lieu à Granville, attirant 700 personnes sur un week-end. "Il y avait une file d'attente d'une heure", s'étonne encore le militaire.

C'est avec cet appareil que les plongeurs peuvent aller jusqu'à 80m de profondeur dans l'eau.

Chaque visite, dans les espaces exigus du navire, dure 30min, avec les explications d'un des membres de l'équipage.