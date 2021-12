Trois bombes allemandes neutralisées au large de la Seine-Maritime

En mission dans la région depuis le 29 février 2016, les chasseurs de mines tripartites (CMT) Céphée et Andromède de la Marine nationale ont procédé à plusieurs opérations de contre-minage au large du Havre et d'Antifer. Au cours d'opérations de recherche et de détection, trois bombes allemandes de type "LMB" (pour Luft Marine Bomb), chacune pesant près d'une tonne et contenant une charge explosive équivalente à 850 kg de TNT.







Les plongeurs-démineurs à la manœuvre

C'est en sondant les fonds marins pour y localiser et neutraliser des engins historiques, particulièrement présents dans la baie de Seine et de Somme, que les chasseurs de mines ont mis à jour les munitions de guerre. La première a été découverte lundi 7 mars par le CMT Céphée, dans la zone de mouillage d'attente du port du Havre. Un binôme de plongeurs-démineurs est alors intervenu sur la mine, située à 27 mètres de profondeur, en y déposant des charges explosives (photo).

Les deux autres ont été découvertes et détruites le lendemain, mardi 8 mars, par le chasseur de mines CMT Andromède, respectivement à 35 et 38 mètres sous le niveau de la mer. Elles se trouvaient au large d'Antifer.





L'opération, menée en lien avec le Centre opérationnel maritime (COMar) et le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) de Gris-Nez, et visant à sécuriser les approches des grands ports de la façade maritime de la Manche et de la Mer du Nord, devrait se terminer vendredi 10 mars. D'autres sont d'ores-et-déjà programmées.