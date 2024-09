Calvados. Le chasseur de mines tripartite L'Aigle fait escale dans le département ce samedi

En savoir plus sur la Défense. Ce samedi 28 septembre, le chasseur de mines tripartite (CMT) L'Aigle fera escale à Caen et ouvrira exceptionnellement ses portes. Le grand public aura la possibilité d'aller à la rencontre de l'équipage et de visiter le bâtiment afin de découvrir l'univers de L'Aigle. Il sera amarré au quai du nouveau bassin.

Des visites gratuites

A cette occasion, des visites gratuites sont proposées de 13h30 à 17h pour le grand public sous réserve de pouvoir présenter une carte d'identité.

Qu'est-ce que le chasseur de mines tripartite (CMT) ?

Admis au service actif en 1987, "le chasseur de mines tripartite L'Aigle est un bâtiment de combat polyvalent ayant pour missions la détection, l'identification, puis la destruction ou neutralisation de mines par fond de 10 à 80 mètres", explique Marine nationale Manche - mer du Nord dans un communiqué. Il assure également le guidage de convois sous menace de mines ainsi que la réalisation de travaux sous la mer et la recherche d'épaves.

Basé à Brest, d'une longueur de 51 mètres et d'une largeur de 8 mètres, il est armé par un équipage de 45 marins. La ville marraine de L'Aigle est L'Aigle, dans l'Orne. Près de dix bâtiments de ce type sont en service dans la Marine nationale, dont trois sont basés à Toulon et sept à Brest.

Comme l'indique la Marine nationale, "les CMT ont pour mission de détecter, identifier et neutraliser les mines immergées afin de ga­rantir le libre accès des ports militaires et des principaux ports civils français." Ces unités spécialisées sont également "déployées en précurseur des opéra­tions amphibies ou aéronavales".