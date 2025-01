Le Petit-Quevilly. Un conducteur sans permis, avec 1,5g d'alcool dans le sang et porteur d'un couteau, interpellé par la police

Un taux élevé d'alcoolémie. Dans la nuit du mardi 14 au mercredi 15 janvier, vers 00h20, la brigade anticriminalité est en patrouille au Petit-Quevilly lorsqu'elle aperçoit une Renault Clio circulant à vive allure. Les policiers procèdent alors à l'interpellation d'un homme fortement alcoolisé.

Le chauffeur tourne brusquement

Selon la police, "à la vue des policiers, le chauffeur a brusquement tourné à droite et se gare rue du Général Foy" au Petit-Quevilly. Les policiers ont allumé leurs gyrophares et ont mis pied à terre. Ils ont constaté que "le chauffeur semblait très alcoolisé. Il tenait des propos incohérents et sentait fortement l'alcool". Le chauffeur, un homme de 26 ans, a déclaré avoir consommé de l'alcool. Lorsque les policiers ont vérifié son permis de conduire, ils ont constaté qu'il était "annulé judiciairement". L'homme a été interpellé à 00h25.

Lors de sa palpation, les policiers ont remarqué que l'homme avait sur lui, un couteau. Ils le lui ont pris. Au moment de son interpellation, il avait un taux de "0,75mg par litre d'air expiré" soit 1,5 gramme d'alcool par litre de sang.