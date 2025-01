Alençon. Pour le carnaval, les habitants créent un char

Alençon fait son carnaval du 27 au 29 mars sur le thème "Voyage autour du monde". Une nouveauté vient s'ajouter à cette nouvelle édition, celle de la création d'un char. Le projet est pensé pour faire participer les habitants. Un premier atelier avait lieu mardi 14 janvier.

"Des techniques accessibles à tous"

Pour entrer dans le thème, le char devrait ressembler à un train. Sa structure en bois a été montée par Pierre Ronez, qui fabrique habituellement des yourtes dans l'Indre. "On a trois wagons qui font environ 2,5m de long par 2m de haut. L'idée c'était d'avoir un char non motorisé donc on est parti sur l'idée d'avoir trois wagons qui pourraient être poussés manuellement de l'intérieur", explique l'artisan.

La première étape du projet : recouvrir les structures de grillage avant de pouvoir décorer les chars de papier mâché, de fleurs en papier ou avec des jouets de récupération. "Ce sont des techniques vraiment accessibles à tous. Il n'y a pas besoin d'avoir une bonne pratique artistique pour venir", assure l'artiste Morgane Barbotin. Habitante du quartier de Perseigne, Annick Dhérouville est venue découvrir "par curiosité, pour voir comment ça se construit" et pour également participer à la conception du char.

Les carnavaliers pourront entrer dans le char pour le faire avancer dans le défilé.

Petits et grands peuvent participer au chantier. Un nouvel atelier avec l'artiste est organisé ce mercredi 15 janvier de 15h à 20h. Rendez-vous pour cela dans le hangar du 55 rue de Vicques, dans le quartier de Courteilles. Morgane Barbotin proposera de nouveaux ateliers les 18 et 19 février ainsi que le 15 mars de 15h à 20h. Des temps encadrés par les centres sociaux et des associations vont être mis en place pour continuer de travailler sur le char sans la présence de l'artiste.