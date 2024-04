Alençon. Costumes, masques, marionnettes… Les derniers préparatifs avant le retour du carnaval

Il n'a pas eu lieu depuis une quinzaine d'années. Le carnaval d'Alençon fait son retour samedi 13 avril. Chaque quartier défilera au départ du parc des Promenades vers celui de la Providence.

Costume d'alien ou de Hulk

Costumes, masques, marionnettes… Mercredi 10 avril, c'était l'heure des derniers préparatifs au centre social de Courteille. Chaque mercredi après-midi depuis début mars, des ateliers famille dédiés au carnaval y sont organisés par Marianne Laigre. "Les familles ont choisi un thème printanier. Il y a des fleurs, des papillons, des coccinelles, des abeilles… Elles ont fait leur costume, des masques et des grosses marionnettes", détaille l'animatrice famille.

Séverine Germain et son fils Lubin ont participé chaque mercredi à cet atelier. "Lubin a conçu son costume au centre de loisirs. On a eu envie de participer tous les deux à ces ateliers pour concevoir mon costume et d'autres accessoires aussi", explique la maman. Son costume en carton est agrémenté de fleurs. "Lubin, ça va être un extraterrestre", sourit-elle. L'animatrice, elle, s'est créé un costume en carton du super-héros Hulk.

Le programme

Des ateliers ont également été mis en place dans les autres centres sociaux pour fabriquer des instruments de musique à partir de matériaux de récupération, confectionner des têtes géantes, ou encore créer des masques et des capes. Un "bonhomme carnaval", conçu par les adolescents des différents quartiers, fermera la marche du défilé.

Le très grand "bonhomme carnaval" fermera la marche du carnaval d'Alençon.

Le rendez-vous est donné samedi à partir de 14h30 au parc des Promenades. Le premier cortège part à 15h. Le grand final se déroule à partir de 16h45 au parc de la Providence. Au menu : des fanfares, un spectacle concert de Vespa Cougourdon Ourchestra, ou encore un DJ set de l'association alençonnaise Origamie.