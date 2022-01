Découvrez le festival Fil et dentelle à Alençon

La première édition du « Festival d'Alençon, Fil et Dentelle » aura lieu Vendredi 27, samedi 28 et dimanche 29 septembre. Ce festival se veut être une grande fête autour du fil, de la dentelle et de l'aiguille dans notre ville marquée par l'histoire du Point d'Alençon, maintenant inscrit par l'UNESCO sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité.

Beaucoup d'animations différentes mais toujours autour de ce thème seront proposées durant les 3 jours. Des ateliers pratiques, une expo... Vous retrouvez l'ensemble du programme sur www.festivaldalencon.com

Ecoutez Céline Marie, responsable communication de la CCI d'Alençon, nous présenter cette nouveauté: