EPR de Flamanville. Coûteux, rentabilité médiocre, défectueux : que dit la Cour des comptes ?

Situation critique pour EDF. Mardi 14 janvier, la Cour des comptes a publié un rapport dans lequel elle souligne les mauvais résultats de l'EPR de Flamanville 3, face à son coût total de construction. "Les calculs effectués par la Cour aboutissent à une rentabilité médiocre pour Flamanville 3, inférieure au coût moyen pondéré du capital de l'entreprise, sur la base d'un coût total de construction estimé à environ 23,7 milliards d'euros."

Des recommandations négligées

Dans ce même rapport, la Cour des comptes rappelle qu'elle avait recommandé en 2020 de "calculer la rentabilité prévisionnelle du réacteur de Flamanville 3 et de l'EPR2 et d'en assurer le suivi". EDF n'ayant communiqué aucune information sur le sujet, la Cour des comptes a considéré cette recommandation comme non mise en œuvre.

EPR2, un programme qui n'a pas fait ses preuves

"Les surcoûts de construction et les incertitudes sur la rentabilité des EPR font peser un risque sur l'Etat, actionnaire des projets." Pour éviter les dysfonctionnements constatés en Chine et à Olkiluoto en Finlande, l'augmentation des coûts et des temps de construction à Hinkley Point, au Royaume-Uni, ou à Flamanville, la Cour des comptes a mis en place quelques recommandations comme : "s'assurer que les nouveaux projets internationaux dans le domaine du nucléaire génèrent des gains et ne retardent pas le calendrier du programme EPR2 en France".