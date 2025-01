Caen. 80 ans de la libération d'Auschwitz : des photos pour ne pas oublier

Jusqu'au dimanche 9 mars, l'Abbaye aux Dames accueille l'exposition "Mémoire d'Auschwitz, au-delà de l'abîme" du photographe normand Olivier Mériel, dans le cadre du 80e anniversaire de la libération du camp d'extermination (libéré le 27 janvier 1945 par l'Armée rouge). Cette initiative, impulsée par la Région Normandie et conçue pour s'adresser paux lycéens, vise à transmettre une mémoire essentielle pour mieux comprendre l'Histoire.

"L'idée, c'est de ne pas être dans l'émotionnel pur et le choc pur, mais de permettre aux lycéens de comprendre comment cela a pu se faire et faire en sorte que cela ne recommence plus", souligne Bertrand Deniaud, vice-président du Conseil régional en charge de lycées et de l'éducation.

Photographe depuis 45 ans, ayant exposé en France mais aussi à l'étranger, Olivier Mériel était déjà familier des thématiques historiques, notamment à travers ses travaux sur les plages du Débarquement. Il voit dans ce projet une continuité : "Je suis content de l'avoir fait maintenant, car je n'étais pas assez mûr avant."