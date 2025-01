Seine-Maritime. Pollution de l'air, la préfecture active la procédure d'alerte sur persistance

La préfecture de la Seine-Maritime alerte sur un épisode de pollution attendu, mardi 14 janvier, sur l'ensemble du département. "Cet épisode de pollution est imputable à la combinaison de conditions météorologiques favorables à l'accumulation de polluants atmosphériques avec une concentration de particules fines dans l'atmosphère", précisent les services de l'Etat qui ont déclenché, pour cette journée, une procédure d'alerte sur persistance.

La préfecture appelle les personnes sensibles et vulnérables, telles que les femmes enceintes, nourrissons et jeunes enfants, personnes de plus de 65 ans, et personnes présentant des insuffisances cardiaques ou respiratoires, à notamment "privilégier des sorties plus brèves et celles qui demandent le moins d'effort" et d'éviter "les zones à fort trafic routier, aux périodes de pointe".

Ainsi, la vitesse maximale autorisée sur l'ensemble du réseau routier est abaissée de 20km/h, "sans toutefois descendre en dessous de 70km/h : 130→110km/h (autoroutes), 110→90km/h (voies rapides), 90/80→70km/h". D'ailleurs "des contrôles de vitesse peuvent être réalisés sur les axes concernés", prévient la préfecture qui n'exclut pas de prendre de nouvelles mesures de restriction de circulation.

De son côté, la Métropole de Rouen a annoncé la gratuité totale des transports en commun sur l'ensemble du réseau Astuce, mardi 14 janvier, comme elle le fait à chaque épisode de pollution depuis 2022.