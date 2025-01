Pollution. Vigilance recommandée dans le Calvados

Lundi 13 et mardi 14 janvier, la qualité de l'air dans le département du Calvados se dégrade, notamment en raison de niveaux élevés de particules fines (PM10 et PM2,5). Ces particules, principalement issues d'activités humaines telles que le trafic routier, l'industrie ou le chauffage, se concentrent en raison de conditions météorologiques défavorables : peu de vent, températures basses, et un anticyclone qui bloque la dispersion de la pollution.

Qui est concerné ?

Les autorités sanitaires recommandent une vigilance particulière aux personnes sensibles (comme les asthmatiques, les femmes enceintes ou les personnes âgées) et vulnérables (nourrissons, personnes souffrant de maladies respiratoires ou cardiaques). Ces profils sont invités à privilégier des sorties brèves. Il est aussi conseillé de limiter les activités physiques intenses, de réduire les déplacements dans les zones à fort trafic et de consulter un médecin en cas de gêne respiratoire.

Des informations détaillées sur les niveaux de pollution et les comportements à adopter sont disponibles sur le site du département du Calvados.